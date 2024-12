Angelina Jolie “perdió la voz” tras la muerte de su madre.

La actriz, de 49 años, tuvo que redescubrir sus habilidades vocales cuando asumió el papel protagonista de la legendaria cantante de ópera, Maria Callas, en la nueva película biográfica ‘Maria’, pero reveló que las había “guardado bajo llave” después de perder a su madre Marcheline Bertrand, que murió en 2007 a la edad de 56 años tras una batalla contra el cáncer.

Durante el especial de Variety Actors on Actors con la estrella de ‘Wicked’, Cynthia Erivo, dijo: “La gente sigue citándome porque cometí, no el error, admití que era como una terapia. Pero realmente lo es. Porque no me di cuenta de que una cosa es practicarlo y aprenderlo, pero encontrar mi voz y dejarla salir fue realmente difícil para mí. Y me emocionaba mucho. No sabía hasta qué punto había perdido mi voz. Tal vez cuando perdí a mi madre, tal vez cuando alguien me hizo daño, lo que fuera, las diferentes cosas que me hicieron más pequeña y me encerraron. Así que encontrarla y dejarla salir fue muy emotivo, y una sensación que deseo que tiene todo el mundo”.

La oscarizada estrella -que no había cantado antes del estreno de su nueva película- señaló que le gustaría que el público pudiera sentir realmente lo que ella hace cuando canta.

Indicó: “Me gustaría que todo el mundo pudiera saber lo que sientes cuando cantas al máximo de tu hermosa voz, y sabes lo que puede salir de tu cuerpo. Y no es sólo lo que puedes hacer para el público o cómo cuentas una historia, es que puedes hacer ese sonido. María dijo algo; dijo que no le gusta escuchar discos porque son perfectos”.