Drake, Taylor Swift, Karol G y otros grandes ganadores de los Billboard Music Awards 2024

Otros artistas que ocupan los primeros puestos de la clasificación de todos los tiempos de los BBMA y que ascendieron este año son Beyoncé , que obtuvo su 17.º premio en una categoría que habría parecido bastante improbable hace un año: Mejor Artista Femenina de Country. Post Malone consiguió su 11.º premio en los BBMA en la categoría Mejor Colaboración por “I Had Some Help”, que grabó con Wallen.

La línea divisoria entre el country y el rock se hizo patente en que artistas conocidos principalmente como estrellas del country ganaron en las categorías de rock y hard rock. “I Remember Everything” de Zach Bryan con Kacey Musgraves ganó el premio a la mejor canción de rock. “All My Life” de Falling in Reverse (con Jelly Roll, ganadora del premio CMA 2023 al mejor artista nuevo del año) ganó el premio a la mejor canción de hard rock.

Dos artistas lograron ganar tanto el premio al mejor álbum como al mejor tema en sus respectivos géneros. Jung Kook ganó el premio al mejor álbum de K-pop por Golden y el premio al mejor tema de K-pop global por “Standing Next to You”. Elevation Worship ganó el premio al mejor álbum cristiano por Can You Imagine? y el premio al mejor tema cristiano por “Praise” con Brandon Lake y Chris Brown.

Dato curioso: dos artistas llamados Chris Brown resultaron ganadores. La estrella de R&B ganó el premio al mejor álbum de R&B por 11:11. El artista cristiano con el mismo nombre ganó el premio a la mejor canción cristiana, como se mencionó anteriormente.

Los triunfos de algunos artistas marcan verdaderos avances en sus carreras. Red Clay Strays ganó el premio al Mejor Dúo/Grupo Country, superando a Zac Brown Band y Treaty Oak Revival. Take Me Back to Eden de Sleep Token ganó el premio al Mejor Álbum de Hard Rock, superando a Dark Matter de Pearl Jam , entre otros. “Gata Only” de FloyyMenor y Cris MJ ganó el premio a la Mejor Canción Latina, superando a dos éxitos de Bad Bunny y uno de Karol G y Peso Pluma.

Jack Antonoff ganó el premio al mejor productor de la lista Hot 100, lo que debería darle un poco de consuelo por haber sido inesperadamente ignorado en la nominación al Grammy como productor del año no clásico.

Luis Miguel ganó el premio al Mejor Artista Latino de Gira, superando impresionantemente a Bad Bunny (quien ganó el premio al Mejor Artista Latino y el Mejor Artista Latino Masculino) y a Karol G (quien ganó el premio al Mejor Artista Latino Femenino).

Sabrina Carpenter, que fue finalista a nueve premios, no ganó ninguno, como tampoco lo hicieron Billie Eilish, Future, Jack Harlow, Luke Combs, Metro Boomin o The Weeknd, cada uno de los cuales fue finalista a cuatro premios.