Laura Bozzo no quiere a Alicia Machado en ‘La Casa de los Famosos all stars’

Hace algunos días, Alicia Machado confirmó su participación en ‘La casa de los famosos all stars’, reality que se estrenará en febrero del 2025. Si bien no detalló si estará como panelista o habitante, Laura Bozzo no está conforme con esta situación.

En entrevista con Javier Ceriani, indicó que las negociaciones para entrar al show ya están prácticamente concluidas. Sin embargo, ahora está contemplando “echarse para atrás”, pues no quiere encontrarse con Alicia.