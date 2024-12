Max George, exintegrante de The Wanted, pasará Navidad en el hospital

Max George pasará Navidad y Fin de Año en el hospital.

La estrella del pop, de 36 años, conocido por formar parte de la boyband The Wanted junto a Siva Kaneswaran, Nathan Sykes, Jay McGuinness y el fallecido Tom Parker, publicó en sus redes sociales que empezó a sentirse “muy mal” a principios de semana y que sería operado después de que los médicos descubrieran algunos problemas cardíacos.

Así lo escribió en Instagram: “Ayer me sentí muy mal y me llevaron al hospital. Por desgracia, después de algunas pruebas han descubierto que tengo algunos problemas con mi corazón. Tengo muchas más pruebas para determinar el alcance de los problemas y qué cirugía necesitaré para recuperarme. Serán unas semanas / meses difíciles... ¡y la temporada navideña en una cama de hospital no eran exactamente lo que había planeado!”.

El intérprete de ‘Glad You Came’, que actualmente sale con la ex actriz de telenovelas Maisie Smith, admitió que toda la experiencia ha sido un “gran shock” para él, pero se alegra de que las cosas se solucionaran lo antes posible, aunque eso signifique que pasará las fiestas en cama.