“Luego de perder a mi hijo, yo no celebro nada”: Kendo Kaponi a Tony Dandrades

En una entrevista exclusiva con el periodista dominicano Tony Dandrades titulada “Frente a Frente: Entre la Tragedia, la Fe y la Música”, el rapero puertorriqueño Kendo Kaponi abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho.
La conversación, transmitida por el canal de YouTube de Tony, se convirtió en un testimonio crudo y conmovedor sobre su vida marcada por el dolor, la espiritualidad y la transformación personal .
El intérprete de temas como "P fkn R" compartió cómo la perdida lo dejó paralizado. "Tres semanas después del entierro de mi nene, mi hermano mayor va al hospital y muere por una mala práctica, unos meses después muere mi mejor amigo de toda la vida, Pancho, que cantaba conmigo desde que inicié mi carrera, y luego me comienzan a fallar mis riñones, todo el mismo año", relata entre lágrimas.
Cheniel Capone, descendiente del rapero, perdió la vida con 19 años de edad la madrugada del domingo 22 de octubre del 2023 en el estado de Florida, en Kissimmee, después de que el vehículo en el que se transportaba chocara contra un edificio.
El cantante, de nombre real José Rivera, asegura que después de las pérdidas "no podía cantar, no podía ni hablar". La música que siempre fue su refugio se convirtió en un espacio de silencio. Explica que su hijo era más que un vínculo familiar: era su motor, su inspiración y su mayor orgullo.
"Yo perdí a mi papá, perdí a mi mamá, he perdido todo y creía que yo conocía el dolor, pero el perder a un hijo es un poco más que inexplicable", asegura.
Destaca que desde entonces ya no celebra nada. "No tenía tatuajes pero me hice este en la cara que dice ´La muerte de mi hijo me rompió´, y fue con una promesa de no celebrar nada. No celebro cumpleaños, no celebro Navidad, todos celebran menos yo porque no hay nada que celebrar, yo continuo, lucho y trabajo porque soy un campeón, pero hace tiempo acepté que tengo más pasado que futuro", asegura el rapero de 41 años de edad y padre de otro niño.
Uno de los momentos más poderosos de la entrevista fue cuando Kendo relató cómo encontró consuelo en la fe cristiana. Aseguró que su acercamiento a Dios fue clave para superar adicciones, conflictos legales y una profunda depresión.