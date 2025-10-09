“Luego de perder a mi hijo, yo no celebro nada”: Kendo Kaponi a Tony Dandrades

En una entrevista exclusiva con el periodista dominicano Tony Dandrades titulada “Frente a Frente: Entre la Tragedia, la Fe y la Música”, el rapero puertorriqueño Kendo Kaponi abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho.

La conversación, transmitida por el canal de YouTube de Tony, se convirtió en un testimonio crudo y conmovedor sobre su vida marcada por el dolor, la espiritualidad y la transformación personal .

El intérprete de temas como "P fkn R" compartió cómo la perdida lo dejó paralizado. "Tres semanas después del entierro de mi nene, mi hermano mayor va al hospital y muere por una mala práctica, unos meses después muere mi mejor amigo de toda la vida, Pancho, que cantaba conmigo desde que inicié mi carrera, y luego me comienzan a fallar mis riñones, todo el mismo año", relata entre lágrimas.

Cheniel Capone, descendiente del rapero, perdió la vida con 19 años de edad la madrugada del domingo 22 de octubre del 2023 en el estado de Florida, en Kissimmee, después de que el vehículo en el que se transportaba chocara contra un edificio.