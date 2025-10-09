Alejandra Rubio sorprende con el estreno de su video “Amantes”

La comunicadora hondureña Alejandra Rubio está a punto de dar un nuevo paso en su carrera artística con el lanzamiento del video oficial de su primer sencillo, titulado “Amantes” . Rubio ha generado gran expectativa entre sus seguidores al compartir adelantos en sus redes sociales, donde se le ve incursionando con fuerza en el mundo de la música.

Alejandra Rubio se dio a conocer como presentadora de televisión en Honduras, destacando por su carisma, estilo directo y participación en programas de entretenimiento como El Vive de HCH. Su presencia constante en los medios la convirtió en una figura popular, especialmente por su espontaneidad y cercanía con el público.

Tras su salida de la televisión, Rubio se ha mantenido activa en redes sociales, donde ha cultivado una comunidad fiel que ahora la acompaña en esta nueva etapa como cantante.

Desde pequeña, la comunicadora ha demostrado talento vocal, aunque no fue hasta este año que decidió formalizar su incursión musical. En sus publicaciones recientes, ha dejado entrever que “Amantes” es solo el inicio de un proyecto más ambicioso. Es “una canción completamente inédita, creada con mucho amor, sentimiento y dedicación. Este proyecto es muy especial para mí, y no puedo esperar a que lo vivan conmigo. ”, escribió en una de sus publicaciones.