Alejandra Rubio sorprende con el estreno de su video “Amantes”

La comunicadora hondureña Alejandra Rubio está a punto de dar un nuevo paso en su carrera artística con el lanzamiento del video oficial de su primer sencillo, titulado “Amantes”. Rubio ha generado gran expectativa entre sus seguidores al compartir adelantos en sus redes sociales, donde se le ve incursionando con fuerza en el mundo de la música.
De la televisión a la música
Alejandra Rubio se dio a conocer como presentadora de televisión en Honduras, destacando por su carisma, estilo directo y participación en programas de entretenimiento como El Vive de HCH. Su presencia constante en los medios la convirtió en una figura popular, especialmente por su espontaneidad y cercanía con el público.
Tras su salida de la televisión, Rubio se ha mantenido activa en redes sociales, donde ha cultivado una comunidad fiel que ahora la acompaña en esta nueva etapa como cantante.
Desde pequeña, la comunicadora ha demostrado talento vocal, aunque no fue hasta este año que decidió formalizar su incursión musical. En sus publicaciones recientes, ha dejado entrever que “Amantes” es solo el inicio de un proyecto más ambicioso. Es “una canción completamente inédita, creada con mucho amor, sentimiento y dedicación. Este proyecto es muy especial para mí, y no puedo esperar a que lo vivan conmigo. ”, escribió en una de sus publicaciones.
Expectativa en redes sociales
El anuncio ha causado revuelo en plataformas como TikTok e Instagram, donde sus seguidores han reaccionado con entusiasmo. Comentarios como “Ella canta demasiado lindo” y “Tiene la voz y el porte” reflejan el respaldo que recibe esta nueva faceta artística.
Aunque el video de “Amantes” aún no tiene fecha oficial de estreno, todo indica que será lanzado en las próximas semanas. Con una voz melodiosa y una propuesta visual que promete sorprender, Alejandra Rubio se perfila como una de las nuevas voces femeninas emergentes en la escena musical hondureña.
Atentos al estreno
Rubio anunció en sus redes sociales que el 17 de octubre es la fecha oficial del estreno de su video musical “Amantes” . La expectativa está servida. Alejandra Rubio no solo busca conquistar nuevos escenarios, sino también demostrar que su talento va más allá de las cámaras.