Liam Payne fue despedido por su disquera días antes de morir

A principios de este mes, Liam sufrió un duro golpe cuando su representante y relacionista público renunció poco después de que la ex prometida del cantante, Maya Henry , iniciara acciones legales contra él por supuestamente contactarla repetidamente a pesar de su separación hace dos años.

Durante sus días en 1D, Liam firmó con Sony. Finalmente firmó un contrato con Capitol Records, subsidiaria de Universal Music, en julio de 2016 antes de lanzar su primer sencillo en solitario, “Strip That Down” , con el rapero Quavo en 2017. Se cree que estaba “encantado” por su contrato con Capitol. A principios de este año, Universal Music Group anunció una reestructuración masiva del sello en febrero, tras lo cual Payne pasó directamente a estar bajo el sello principal.

Otra fuente afirmó: “Es como si toda la carrera musical de Liam que había construido desde que se lanzó como solista hace ocho años se estuviera desmoronando, le quedaba muy poco”. También mencionaron que cambiar de la etapa más alta de su carrera a su etapa no tan exitosa como solista “debe haberlo devastado por completo”.

Según el Daily Mail, la compañía discográfica abandonó a Liam en los días previos a su muerte. La fuente agregó que el cantante de “Strip That Down” era posiblemente el único miembro de One Direction “que estaba en el camino equivocado musicalmente” en su era post-boy band como artista solista.

A lo largo de los años, el cantante de “Steal My Girl” habló abiertamente sobre su lucha contra la adicción y la salud mental . Cuando apareció en el podcast The Diary of a CEO, incluso detalló sus luchas con las “ideas suicidas”.

Además, la fuente de The Sun le dijo al tabloide que el ex manager de Payne, Roger, “se retiró a principios de este año”. En vista de los continuos golpes a su carrera, Liam parecía “estar luchando sin la guía de su manager.

The Sun UK también publicó un informe explosivo en la primera semana de octubre sobre cómo Liam solo tenía un álbum, su ‘LP1’ de 2019 bajo su nombre. Mientras tanto, su muy esperado segundo álbum quedó en suspenso después de que su sencillo más reciente del disco, “Teardrops” , no lograra obtener números en las listas de música en marzo.

El miembro de One Direction no logró repetir su éxito anterior

En un informe separado publicado por Page Six, una fuente de la música dijo que la estrella de la música británica de 31 años había estado luchando por “encontrar su camino como artista en solitario” antes de su prematura muerte esta semana. También entraron en detalles sobre cómo el artista había llegado a un callejón sin salida en sus días posteriores a One Direction. “Por abrumadora que pudiera ser a veces la fama de One Direction, esperaba replicar aspectos de ella por su cuenta, lo cual era inalcanzable, francamente”.

Payne ya había sido criticado por expresar sus quejas y hacer declaraciones no muy agradables sobre sus antiguos compañeros de banda durante una aparición en el podcast ‘Impaulsive’. Lleno de arrepentimiento, finalmente publicó un extenso video en su canal de YouTube, disculpándose por sus comentarios. La fuente de Page Six continuó: “Liam estaba realmente orgulloso de los chicos y de todos sus logros después de la separación”. Sin embargo, también admitió que a pesar de esos sentimientos, “definitivamente él también estaba envidioso. Era difícil no compararse con ellos”.

Después de Harry Styles, Liam Payne fue considerado uno de los miembros más prometedores de One Direction. Sin embargo, su mayor éxito fue su canción debut de 2017, que alcanzó el puesto número 10 en el Billboard Hot 100. Por el contrario, Harry Styles siguió disfrutando de su lugar en la cima como el miembro indiscutiblemente más exitoso de la banda, habiendo ganado tres premios Grammy en 2023.

Todavía queda por ver si Universal lanzará el segundo álbum de Payne de manera póstuma. El sello discográfico le rindió homenaje diciendo: “Estamos devastados por el trágico fallecimiento de Liam Payne. Su legado vivirá a través de su música y los innumerables fanáticos que inspiró y que lo adoraron. Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia y seres queridos de Liam”. Capitol Records volvió a publicar el mensaje.

