Liam Payne habría consumido drogas y alcohol antes de morir

Liam Payne ha falleció este miércoles 16 de octubre, tras tirarse desde el balcón de su hotel en Buenos Aires, pero reportan que estaba pasado de drogas y alcohol.

El cantante cayó desde su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur Palermo de la capital argentina, de donde decidió tirarse.

Testigos han declarado a TMZ que el trágico incidente ocurrió poco después de las 5:00 pm hora local, y que se produjo después de que la estrella del pop fuera vista comportándose de forma errática en el vestíbulo del hotel.

Al parecer, Liam -que se unió a One Direction cuando era adolescente, tras presentarse a una audición en la versión británica de ‘The X Factor’- destrozó su ordenador portátil en el vestíbulo, antes de que se lo llevaran a su habitación del hotel donde habían rastros de drogas y alcohol que el británico había consumido.

El cantante asistió a uno de los conciertos de Niall Horan en Argentina en las últimas semanas, y los ex compañeros de banda se reunieron durante el espectáculo.

Liam disfrutó de un gran éxito como parte de One Direction, pero anteriormente admitió haber tenido problemas con la bebida y las drogas, reconociendo que su estilo de vida llegó a ser una “causa de preocupación” en un momento dado.

El cantante de ‘Strip That Down’, que formó parte del grupo junto a Niall, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik, declaró a la BBC: “Cuando era más joven, me metí de lleno en el whisky. Suelo elegir mi veneno pronto y luego me quedo con él hasta que me aburre”.

Liam confesó haber sufrido algunos “años en la oscuridad”, a pesar de su fama y éxito.

El cantante - que tuvo un hijo llamado Bear con su ex pareja, la estrella del pop, Cheryl - compartió: “Hubo un par de años muy oscuros en los que pasé por un peligro extremo con diferentes problemas de salud mental”.