Ex prometida de Liam Payne había iniciado un proceso legal contra él

¿LIAM ESTABA OBSESIONADO CON SU EX?

La modelo texana, de 23 años de edad, había ordenado a sus abogados que emitieran una carta de cese y desistimiento a la estrella de One Direction después de acusarlo de contactarla repetidamente.

Ayer miércoles 15 de octubre, se supo que la ex prometida de Liam Payne , Maya Henry, había iniciado un proceso legal contra su antiguo amor.

Esto es solo el último dato que se conoce de la amarga disputa de la ex pareja. La semana pasada la modelo acusó a Liam de jugar con la lealtad de los fanáticos acérrimos de One Direction en las redes sociales para ridiculizarla, pues estos la atacaban en redes sociales.

La relación intermitente de tres años del cantante con Maya llegó a su fin en 2022, casi un año después de que la ex pareja cancelara su compromiso matrimonial.

Desde entonces, el cantante de “Strip That Down For Me” ha seguido adelante con su nueva novia Kate Cassidy, mientras que Maya promocionaba su novela debut, “Looking Forward”, sobre un romance que imita el arte sobre una chica que se enamora de una estrella del pop y que muchos aseguran es su historia de amor con el británico.

En TikTok, Maya, la hija del abogado multimillonario especializado en lesiones personales Thomas J. Henry, afirmó la semana pasada a sus seguidores que él (Liam) había hecho todo lo posible para intentar contactarla. ”Desde que rompimos, él me envía mensajes y hace estallar mi teléfono, no solo desde su teléfono, sino que siempre proviene de diferentes números de teléfono también, así que nunca sé de dónde vendrá”, dijo.

‘Creará nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes; siempre es una maldita cuenta nueva de iCloud. Cada vez que veo una ventana emergente en mi teléfono pienso: “Aquí vamos de nuevo”.

‘Además, me enviará un correo electrónico... no sólo a mí, sino que también volará el teléfono de mi madre. ¿Es este un comportamiento normal para ti?

Payne hizo su primera aparición pública con Henry en 2019.