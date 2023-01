Liam Payne aceptaría que su novia fuera una cazafortunas

Salir con una estrella del pop no resulta nada sencillo debido a lo protectores que pueden llegar a ser sus fans.

Liam Payne realizó su debut oficial como pareja con Kate Cassidy en la alfombra roja de los British Fashion Awards el pasado 5 de diciembre, aunque se rumorea que llevan juntos desde Halloween, y desde entonces ella ha sido sometida a un intenso escrutinio.

Recientemente un fan envió un mensaje al antiguo miembro de One Direction advirtiéndole que Kate solo va detrás de su fortuna, estimada en 70 millones de dólares y a Liam no le ha hecho ninguna gracia que se cuestionen las razones por las que ella podría haberse acercado a él. ”He de decir que podrías decirme cualquier cosa y no cambiaría de opinión, nunca he sentido un amor como el que siento por Kate”, ha respondido. “Nos hacemos mutuamente mejores personas. Si fuera solo por el dinero, se lo daría todo”, sanjó.

Sus declaraciones no dejan en demasiado buen lugar a sus anteriores parejas sentimentales: Liam tiene un hijo de 5 años con su ex Cheryl y llegó a comprometerse con la modelo Maya Henry, pero parece que ninguna de ellas era su amor verdadero.

En cualquier caso, Liam confía en su capacidad para despertar y mantener el interés de su novia: “Por favor, recuerden que soy muy sexy, y sé que soy divertido y fácil de querer”, agregó. Por otra parte, incluso si su dinero fuese uno de los pilares de su relación con Kate, sería capaz de aceptarlo con tal de no perderla: “Me importa una mi**** decir que por primera vez en mi vida estoy feliz de ser quien soy, y eso no tiene precio”.