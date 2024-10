¿Quién es la mamá del hijo de Liam Payne?

Aquel joven cantante, lleno de nervios y entusiasmo, fue evaluado por un jurado en el que Cheryl, ya una estrella consolidada del pop por su carrera con el grupo Girls Aloud, destacaba. Aunque Liam no logró avanzar en esa edición del programa, el destino los uniría de nuevo años más tarde, en circunstancias muy distintas.

REDACCIÓN . Liam Payne y Cheryl Cole mantuvieron una de las relaciones más comentadas y seguidas por los medios británicos, no solo por su relevancia en la industria musical, sino por las singulares trayectorias personales de ambos. Su historia comenzó en un plató de televisión, cuando Payne, con tan solo 14 años, participó en una audición para el programa The X Factor en 2008.

Para 2010, la vida de Payne había dado un giro drástico. Tras volver a intentarlo en The X Factor, fue elegido para formar parte de One Direction, la boyband que conquistaría el mundo. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando sus caminos volvieron a cruzarse en un evento público, donde surgió una conexión inesperada.

Ambos atravesaban momentos personales complicados: Payne enfrentaba la disolución de su banda, mientras Cheryl se recuperaba de su segundo divorcio, esta vez del empresario francés Jean-Bernard Fernandez-Versini.

En 2016, su relación se formalizó. Con una diferencia de edad de diez años entre ellos, la pareja sorprendió tanto a los fanáticos como a la prensa, especialmente cuando hicieron su primera aparición pública juntos en la Global Gift Gala en París.

“Tan orgulloso de ella esta noche”, escribió Payne en X después del evento, mostrando su admiración pública hacia Cheryl, quien recibió el Global Gift Philanthropist Award. A partir de ese momento, comenzaron a compartir momentos íntimos bajo el escrutinio constante de los medios, y su relación rápidamente se convirtió en un tema de gran interés para millones de personas.

En marzo de 2017, tras un año de relación, Liam y Cheryl dieron la bienvenida a su hijo, Bear Grey Payne. La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por la pareja como por sus seguidores. Cheryl lo anunció a través de una emotiva publicación en Instagram, acompañada de una fotografía de Liam sosteniendo al recién nacido: “El miércoles 22 de marzo, Liam y yo nos convertimos en padres de un bebé increíblemente hermoso y saludable”. El mensaje reflejaba la inmensa alegría de la pareja, quienes parecían consolidar su relación con la llegada del pequeño Bear.

En julio de 2018, apenas un año después del nacimiento de Bear, la pareja anunció su separación. A través de un comunicado conjunto, Payne compartió en su cuenta de X la difícil decisión que habían tomado: “Cheryl y yo estamos tristes de anunciar que nos estamos separando. Ha sido una decisión difícil para nosotros”. A pesar de la ruptura, ambos dejaron claro que su prioridad seguiría siendo el bienestar de su hijo, al que continuarían criando de manera compartida.