Añade que se vio influido por la reciente “fascinación” de la artista británica por la “coreomanía”, un fenómeno renacentista en el que grupos de personas, a veces miles, bailaban salvajemente hasta el punto de agotarse, colapsar y morir.

Informa asimismo que este tipo de danza, entendida como un medio de liberación y de empoderamiento, fue clave en sus primeros días de sobriedad y posteriormente de nuevo durante el confinamiento, y que ha sido motivo de inspiración en sus recientes videoclips.

Bajo la producción de Jack Antonoff, “Dance Fever” comenzó a gestarse en Nueva York, pero la pandemia forzó a Welch a trasladarse de nuevo a Reino Unido y allí, aislada en casa, transformó las canciones con la ayuda de Dave Bayley (vocalista de Glass Animals) con “guiños al dance, al folk, al Iggy Pop de los 70, a temáticas folk de añoranza del camino en plan Lucinda Williams o Emmylou Harris”.

Los sencillos avanzados en estas últimas semanas constituyen el primer material inédito que publica Florence + The Machine desde que en 2021 lanzara “Call Me Cruella” como parte de la BSO de la película de Disney “Cruella”.

Más lejos aún queda su último trabajo discográfico, “High As Hope” (2018), que les consolidaron como una de las voces más importantes del actual panorama musical con su inconfudible sello de rock y pop alternativo, con trazas de soul y barroquismo, así como una imagen influida por el “art nouveau”.

La banda inició su trayectoria en 2009 con el lanzamiento de su primer disco, “Lungs” (2009), que incluía temas como “Dog Days Are Over” y que les valió el premio Brit al mejor álbum británico. Posteriormente llegarían “Ceremonials” (2011), “How Big, How Blue, How Beautiful” (2015), el citado “High As Hope” (2018) y éxitos como el tema “Shake It Out”.