“Todo empezó cuando un agente que tenía mientras era actriz porno me dijo: ‘ Todo el mundo dice que estás gorda y la forma más rápida de perder peso es no comer ’”, ha desvelado ella.

Por suerte, llegado un punto fue incapaz de seguir ocultando a sus amigos la gravedad de su situación y escucharse decir en voz alta lo que le estaba haciendo a su cuerpo le hizo darse cuenta de que no estaba bien.

Su juventud, combinada con la falta de experiencia, hicieron que se tomara en serio sus palabras sin pensárselo dos veces: “ Me lo dijo cuando tenía 18 años, y fue muy doloroso porque nadie en toda mi vida me había dicho que estaba gorda. Bajar de peso se convirtió para mí en una obsesión ”.

“Simplemente me sentía miserable, no trataba bien a mi cuerpo. Ahora que no cuento una sola caloría y como lo que quiero, mi cuerpo se ve mejor que nunca antes en toda mi vida”, explica Chloe, que ha dejado de lado todas las inseguridades respecto a su cuerpo.

“O decido sentirme bien conmigo misma o nadie más lo hará”.