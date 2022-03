Adamari López dice que su relación con Toni Costa no es muy buena: “No tengo 50 para aguantar la mier** de nadie”

La presentadora puertorriqueña Adamari López (50) aprovechó su reciente estadía en su tierra natal para dar una entrevista a Jorge Pabón, mejor conocido como El Molusco de Puerto Rico.

La conductora de Hoy Día fue la invitada especial del podcast de Jorge Pabón. Allí conversaron de todo, e incluso, Adamari admitió que actualmente no tiene la mejor relación con Toni Costa (38), su expareja y padre de su hija su Alaïa.

“Puedo pensar que soy buena persona, que soy un buen ser humano, que soy generosa, que en muchas ocasiones soy amable, pero también tengo exigencias como mujer, como artista, como madre, como hermana y, a veces, tal vez, hay cosas que no quiero tolerar, tengo 50 años, es una experiencia de vida diferente a los demás, criado en otro país en un núcleo diferente, una cultura diferente a otras personas, bueno, tal vez no soy tan fácil, y a veces sí, soy una mujer que como mujer jode, y a veces como mujer puede ser sumisa y linda, pero lo que no me gusta no me gusta, y a veces puedo decirlo amablemente, a veces a la tercera no lo pregunto amablemente”, se sinceró Adamari en la entrevista.

“Para bien soy buena, para mal no, si no me das ninguna razón seré muy buena, no me busques, no me mientas, no me quieras tomar por tonta porque ya no soy cool. Dejo de ser amable para ser una persona que no tolera ciertas cosas, y cuando no las toleras, las discusiones, y cuando dejas de hablar porque no te escuchan, entonces pasa una pelea porque no aguanto. No tengo 50 para aguantar la mierda de nadie”, dijo en tono serio Adamari.