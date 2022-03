Sasha Sokol, ex Timbiriche, acusa al productor Luis de Llano de haber abusado de ella

“Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años . Mi familia se enteró y se volvieron locos, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, posteó la cantante.

“Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo -ni debo- guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad”, escribió Sasha.

View this post on Instagram

“Yo no me meto con mi trabajo. Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo ‘nada que ver’ y ‘nada que ver’ y se acabó. Todavía seguimos trabajando 10 años más juntos.”

‘Yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue”, contó el productor.

La ex Timbiriche cerró su hilo en redes disculpándose con su familia por ponerla en una situación incómoda.

Dijo que sería la última vez que hablaría del tema, pero esperaba que los abusadores no gocen de silencio.