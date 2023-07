Kim Kardashian le “salvó” la vida a una mujer con una de sus fajas

“Este año nuevo me dispararon cuatro veces. La noche que me dispararon, debajo del vestido llevaba un body moldeador de SKIMS. Me quedaba tan ajustado que evitó literalmente que me desangrara. Lo recomiendo. Lo recomiendo a todo el mundo. Definitivamente voy a comprar más, debería llevarlo todos los días. ¡Es como una armadura para mujeres! Llámalo destino, o di que fue una intervención divina, pero yo voy a pensar que fue Kim. Fue gracias a Kim, ¡seguro!”.

A pesar del tono humorístico en que ha contado su historia, la mujer se toma muy en serio el rol que jugó sin saberlo la celebridad a la hora de evitar que muriera.“Pero en serio, gracias Kim”.

La estrella de ‘The Kardashians’ ha acabado por ver la publicación en la plataforma porque ya acumula casi 250.000 reproducciones y se ha quedado de piedra. Lo único que ha alcanzado a decir -por escrito- ha sido “wowww”, aunque ha compartido el video para darle más difusión.