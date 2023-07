Manu Martínez resurge de la adversidad y vuelve a la música

Sin embargo, el camino de regreso a la música no ha sido fácil, pues después de sufrir una decepción amorosa, fue diagnosticado con Diabetes, y también vivió un periodo de depresión. “Pasé por un momento en el que ya no quería saber nada de la música”, recuerda Manu , quien ya ha recibido ayuda psicológica.

“Pero fue hasta el año pasado que decidí lanzarla. Como la canción es muy compleja, o sea tiene una métrica y una rítmica difícil, pensé en invitar a un músico que yo siempre he admirado. En el ámbito cristiano Álvaro López es una gran referencia. Le escribí por las redes y luego me dijo que le enviara la canción, yo le mandé un demo, y le gustó, me dijo que le enviara las partituras, y así fue como hicimos el proceso”, cuenta Manu en entrevista con LA PRENSA .

Proyectos.

Luego del estreno de “Saraba”, siguen otros trabajos y colaboraciones.

“Entre mis próximos proyectos está una canción que se llama “Volaré”, la cual compuse en honor a los inmigrantes. Es una historia con un mensaje fuerte. Invitamos a El Chevo para que participe en este proyecto y espero poder lanzar el tema dentro de un mes. También vamos a presentar el video oficial de la canción “Centroamérica”. Estamos haciendo una colaboración con la Fundación Esquipulas, de Guatemala, para poder realizar el clip, el cual queremos lanzar en octubre”, comenta.

El creador de éxitos como “Wéndeti Nagaira”, “Ibagari Le” y “Baila Con La Vida”, dice que desea mantener su esencia y estilo musical, con el cual resalta la cultura de nuestro país.

“Este el estilo que me gusta, me gusta crear música nueva y diferente, que no se ha hecho antes. Creo que por muchos años hemos tenido lo mismo, y pues a mí me gusta fusionar elementos orquestales, ritmos latinos, rock, pop, parranda garífuna y marimba. Si hemos pensado en dar un giro, pero siempre manteniendo la esencia, la parte cultural”, asegura.