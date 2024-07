Kate Beckinsale responde a quienes la critican por su drástica pérdida de peso

Kate Beckinsale ha hablado sobre su drástica pérdida de peso y el complejo proceso que ha pasado en los últimos meses.

La actriz de 50 años se sintió devastada tras la muerte de su padrastro, Roy Battersby, en enero pasado debido a “un derrame cerebral” y el enorme estrés por el diagnóstico de cáncer en etapa cuatro de su madre Judy Loe.

Kate Beckinsale declaró en la Gala de Verano de Gala One en St Tropez: “Creo que la gente pasa por cosas en la vida y todos nos enfrentamos a dificultades, y yo he sido bastante transparente sobre las mías. He estado cuidando principalmente de mi madre y ella está bien”.

La estrella de ‘Inframundo’ habló anteriormente de su dolor luego de que sus fans la atacaran por su dramática pérdida de peso, que fue causada por un desgarro relacionado con el estrés en su esófago.