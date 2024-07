Kim Kardashian cree que podría gobernar un país.

La superestrella de la televisión, de 43 años, que se ha labrado una segunda carrera como actriz en los últimos tiempos, vio la serie ‘The Crown’, de Netflix y, después de terminar el drama histórico que narra el reinado de la reina Isabel, aseguró que ella podría hacer lo mismo.

Durante el último episodio de ‘The Kardashians’, la también empresaria dijo: “Este año ha sido muy bueno. Estoy entrando en mi era de actriz. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Me he tomado un tiempo para centrarme en ser la mejor madre posible. No voy a mentir: acabo de ver toda la última temporada de The Crown. Podría gobernar un país. He aprendido mucho”.

La fundadora de SKIMS se unió al reparto de ‘American Horror Story’ a principios de este año después de que el showrunner, Ryan Murphy, se pusiera en contacto con ella, y ahora está trabajando con el creador de ‘Glee’ una vez más, donde asumirá el papel de una abogada de alto poder.

Al respecto, Kim Kardashian indicó: “Estoy muy emocionada. Me hace mucha ilusión. Y, de nuevo, la confianza que tiene en mí para llevar a cabo este proyecto significa mucho para mí”.

A pesar de inspirarse en su hermana Kourtney, de 45 años, para su papel en ‘American Horror Story’, los jefes de la serie creyeron que en realidad había transmitido a su madre, Kris Jenner, en la pantalla.

Dijo: “Estaba imitando a mi hermana Kourtney [Kardashian Barker] y a alguien con quien trabajo. Y todo el mundo, cuando salió a la luz, dijo: ‘Esa es Kris Jenner’. Y yo dije: ‘Supongo que ya tenía esa preparación, pero no es lo que estaba pensando’. Pero ahora lo veo”.