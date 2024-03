Karol G llora en pleno show tras casi accidentarse en su avión privado

La noche del viernes 1 de marzo, Karol G se presentó en la Explanada Cayalá de la ciudad de Guatemala, pero no todo salió como esperaba, pues en medio del show tuvo problemas técnicos.

Resulta que los generadores de luz que alimentan el escenario fallaron, por lo cual el concierto tuvo que ser detenido unos minutos, esta situación vulneró a la cantante, quien en reiteradas ocasiones ha dicho ser muy “llorona”.

Con la voz entrecortada, Karol G advirtió en la tarima que nada la iba a detener para divertir a sus miles de seguidores.

“Se murieron los generadores de energía de todo el escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando no me voy a dejar. Yo sé que vienen a ver un show y lo vamos a hacer”, dijo secándose las lágrimas mientras el público la ovacionaba.

Finalmente, la colombiana logró terminar el primero de los dos conciertos que ofreció en Guatemala como parte de su ‘Mañana Será Bonito Tour’, y el sábado 2 de marzo fue la segunda fecha.

La ocasión fue oportuna para sensibilizar los sentimientos de la bichota, ya que, precisamente, horas antes había pasado el susto de su vida.

El viernes se dio a conocer que Karol enfrentó un incidente aéreo junto a su equipo de trabajo, por lo que ‘La Bichota’ publicó un mensaje en una historia de Instagram para confirmar que todos los tripulantes de la aeronave estaban fuera de peligro.

“Gracias a todos los que se han preocupado y a los que se han reportado con mensajes. Mi familia, mi equipo y yo estamos todos muy bien y agradecidos por una nueva oportunidad... Diosito nos cuida y nos bendice a diario con vida y salud”, se lee.

El avión en el que Karol G y 15 tripulantes viajaban había despegado del aeropuerto de Hollywood Burbank y se dirigía hacia el este, sin embargo, regresó cuando el piloto notificó el humo en la cabina.

Por el momento, la causa de la avería aún se desconoce, pero cabe mencionar que el avión pertenece a la compañía dominicana Helidosa.