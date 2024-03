Taylor Swift escribió varias canciones de amor para Travis Kelce

Sin embargo, Taylor no tiene planes de lanzar las canciones por ahora. La fuente dijo: “Probablemente no las compartirá con nadie. Son muy especiales. Las canciones son como poesía para ella. Al igual que la mayoría de las personas, Taylor escribe letras. Su relación con Travis la ha inspirado”.

Mientras tanto, el entrenador defensivo de los Chiefs, Dave Merritt, de 52 años, dijo recientemente que Taylor Swift no sólo ayudó a Travis a mejorar, sino que también generó cambios positivos para los Chiefs como equipo.

Hablando en el podcast ‘The Sports Shop With Reese and K-Mac’, dijo: “Ella realmente afectó al equipo de manera positiva. No fue una forma negativa. Todos estaban emocionados y Travis estaba feliz. Entonces, cuando mi jugador, un hermano, está feliz a mi lado, eso me ayuda y me anima, por eso Travis llegó allí como un hombre diferente. Entonces ella nos ayudó”.

El ex linebacker Dave también dijo que Taylor, quien ha sido blanco de críticas por aparecer constantemente en tomas televisivas de juegos de la NFL, era como una ‘hermana pequeña’ para el equipo.