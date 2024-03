Mhoni Vidente predijo falla de avión de Karol G

Tras el incidente en el que estuvo involucrada Karol G, no tardó en volverse viral un video publicado por Mhoni Vidente de octubre del 2023 en el que le advirtió a la cantante colombiana tener cuidado con los accidentes aéreos.

De acuerdo con la vidente, la cantante es víctima de un hechizo de santería, por lo que podría ser más propensa a los accidentes.

“Corre peligro Karol G... está pasando por una situación, lo más seguro es que es una santería muy fuerte. Ella se tiene que cuidar en el avión, se tiene que cuidar de los accidentes, se tiene que cuidar de la brujería”, dijo la vidente.

No solo eso, sino que la famosa vidente también predijo que Karol G pronto podría terminar su relación con el rapero Ferxxo por culpa de su ex novio Anuel AA, “quien no la suelta y es un santero de primera”, según Mhoni Vidente.