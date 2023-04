Karely Ruiz y Santa Fe Klan: la verdad detrás de su “romance”

Karely Ruiz vuelve a dar de qué hablar, pero ahora no por uno de sus looks reveladores, si no por lanzarse como cantante junto a uno de los raperos más famosos. La modelo de OnlyFans compartió en sus cuentas oficiales de redes fotos junto a San Fe Klan, y aunque en un principio se pensó que sólo se habían reunido por un posible romance, y ahora se revela la verdad detrás de su reunión.

La influencer ha ganado popularidad en las plataformas digitales por mostrar sus curvilínea figura en los diseños más reveladores con los que roba miradas y así se confirma como una de las exitosas modelos de la polémica “página azul”. Mientras que la fama de Ángel Jair Quezada Villaseñor, nombre del rapero, lo ha colocado como uno de los mayores exponentes de la escena musical del país.

La modelo regiomontana, de 22 años, es muy activa en sus diversas cuentas en las redes sociales, como Instagram, Facebook y TikTok, y es a través de ellas en las que ha dejado ver que está de visita en la ciudad de Guadalajara, donde se reunió con Quezada, a quien hasta le bailó como ella sabe hacerlo, por lo que pronto se generaron rumores de un posible romance entre las celebridades.

“Yo la más fan @santa_fe_klan_473” y “Quien quiere escuchar lo que grabamos? @karelyruiz”, fueron las frase con las que Karely y Santa Fe Klan compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, dando a conocer la verdad detrás del supuesto “romance”, pues la realidad es que la regiomontana será colaboradora en un nuevo tema del rapero, como se confirma con las fotos que fueron captadas en el estudio de grabación.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, sorprendió a sus fanáticos, que suman millones, al darse a conocer que ahora se lanzará como cantante, y lo hará en grande, pues Ángel Quezada es uno de los intérpretes con más popularidad en la actualidad, y aunque hasta el momento no se sabe que tipo de ritmo será el que harán juntos, sin duda ya causa gran expectativa entre sus admiradores.