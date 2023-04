Demi Lovato se encuentra más ‘feliz’ que nunca: enamorada y alejada de la polémica

La cantante Demi Lovato ha derrochado alegría y optimismo a su paso por la televisión estadounidense.

La antaño estrella Disney, quien ha batallado contra diversas adicciones y estuvo a punto de perder la vida tras sufrir una sobredosis en julio de 2018, ha asegurado que es muy “feliz” y ha adelantado que su próximo álbum podría abandonar el tono oscuro de sus antecesores para proyectar la etapa de estabilidad y madurez que la caracteriza a día de hoy.

“Estoy en un momento realmente bueno. No sé de qué voy a escribir para mi siguiente disco, porque estoy tan feliz. Es un sentimiento genial, así que no sé muy bien qué voy a hacer. Va a ser un conjunto de canciones de amor muy cursis, desde luego”, ha bromeado en su última entrevista al programa matinal de la cadena de televisión CBS.

Aunque no ha querido hacer referencia directa a su estatus sentimental, la intérprete disfruta desde el pasado mes de agosto de una relación más discreta de lo habitual con el también músico Jutes.

La noticia de su nueva historia de amor trascendió sólo unos meses después de que la intérprete revelara que ya no se definía como una persona no binaria, al haberse reconciliado con su lado más femenino. Ahora, Demi se presenta como una mujer serena y con un punto tradicional, deslizando incluso que le gustaría formar su propia familia en el futuro.

“En mi lista de objetivos ya no está el de saltar desde una avioneta, ya que he hecho ese tipo de cosas antes. A medida que me hago mayor, me voy asustando más y no creo que vuelva a cometer más locuras. Tener una familia es algo importante para mí, la sustancia de la vida”, ha confesado.

A sus 30 años, la estrella de la música se siente cada vez más a gusto en su propia piel. Demi ha ganado confianza en sí misma y un alto grado de autoaceptación, lo que ha desembocado en un control total sobre su carrera artística y aquellos temas de los que quiere concienciar al público, sin pudor y miedo al qué dirán.

“Ya he averiguado quién soy. Sé que lo he dicho muchas veces antes, pero nunca me había sentido tan segura: he madurado, he encontrado mi voz y todo eso ha sido muy importante para mí. Entiendo que tengo el control de mi vida, tomo mis propias decisiones y soy mi propia jefa”, ha reivindicado.