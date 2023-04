Alicia Machado llama ‘viejo inmundo’ al Dalai Lama por besar en la boca a un niño

Hace unos días unas imágenes del Dalai Lama besando a un niño en la boca y pidiéndole que le ‘chupe la lengua’ le dieron la vuelta al mundo lo que ocasionó que miles de internautas arremetieron con el líder espiritual.

Ahora Alicia Machado explotó y no se aguantó las ganas de decir lo que piensa pese a que el líder se disculpó por sus acciones al día siguiente a través de un comunicado.

La actriz en su cuenta de Instagram también pidió que se levantaran cargos en contra del líder religioso y arremetió en contra del fanatismo.

“Este viejo inmundo debería de enclaustrarse y no volver a salir de allí por el resto de su vida aparentando que son unos fanáticos que viven de los gobiernos porque no trabajan, no quieren pagar impuestos y cobran millonarias sumas por sentarse a recibir elogios”, escribió la modelo.

El fuerte comentario que hizo la exparticipante de la Casa de los Famosos, lo rescató la cuenta ‘La Mesa Caliente’, y el cual fue apoyado por miles de seguidores.