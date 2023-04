Encuentran al actor Drake Bell

Drake Bell ha sido encontrado a salvo , confirmó el sitio Page Six.

Como referencia, SeaWorld Orlando está a más de una hora de distancia de la escuela secundaria que mencionaron los policías. No está claro por qué la ex estrella infantil estaba en ese lugar.

La policía tampoco mencionó si el hijo de Bell estaba con él, y no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.

Bell comparte a Jeremy con su ex esposa Janet Von Schmeling. Page Six informó en exclusiva en enero que la ex pareja está pasando por una separación.