Justin Bieber genera preocupación por un video: “Vuelo alto”

Justin Bieber generó preocupación entre sus seguidores tras compartir un video en su cuenta de Instagram en el que rapea sobre estar “drogado”.

En la grabación, publicada el lunes, el cantantecanadiense de 30 años aparece sin camiseta, sosteniendo una bolsa de snacks y acompañado de un amigo que fuma un cigarro.

Durante el clip, Bieber improvisa versos como: “I fly like a fly guy/ I fly high like a bagpipe/ I go high like a bad guy” (“Vuelo como un tipo que vuela/ Vuelo alto como una gaita/ Me elevo como un tipo malo”).

Las reacciones en redes sociales fueron divididas. Mientras algunos seguidores celebraron su rap y pidieron su regreso a la música, otros expresaron preocupación por su comportamiento.

“Bieber ha vuelto”, escribió un fanático debajo del post. Otro usuario comentó: “Estoy tan desesperado por nueva música que aceptaré cualquier cosa en este punto, esto es oro ahora mismo!!!!!! VAMOS BIEBS”.

Sin embargo, algunos comentarios reflejaron inquietud. “Algo está muy mal. Este video me perturba en muchos niveles. Qué demonios”, escribió un cibernauta.

Otro seguidor manifestó su preocupación por el estado del cantante: “Si alguien es un verdadero fan de Justin Bieber, sabría que algo le pasa. Necesita ayuda”.

El equipo del artista no ha emitido comentarios sobre el video ni ha respondido a las reacciones de los seguidores.