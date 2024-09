Joven actor de la serie “Young Sheldon” disfruta ser padre

A Montana Jordan le encanta ser padre.

Hablando exclusivamente con la revista People en un evento de comedia, la estrella de la serie “Young Sheldon”, de 21 años, habló sobre lo mucho que disfruta de la paternidad después de darle la bienvenida a una niña llamada Emma Rae Jordan con su novia Jenna Weeks en mayo pasado

“Ha sido genial para mí, hombre. No hay nada mejor”, aseguró Jordan, quien interpretó a Georgie Cooper en la popular serie que llegó a su fin hace cuatro meses.

“Ahora mi niña tiene 4 meses y tengo dos sobrinas pequeñas, una sobrina de cinco años y una sobrina de dos años. He estado rodeada de niños y siempre los he amado, pero a ellas debo devolverles, mientras que a mi hija no. Estoy atrapado con ella”, bromea.