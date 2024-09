Halle Berry no quiere influir en las profesiones de sus hijos.

La actriz de 58 años, que tiene a su hija de 16 años, Nahla, y a su hijo de 10, Maceo-Robert, ha revelado que no espera que sus hijos se conviertan en “clones” de su madre.

En una mesa redonda celebrada en Nueva York con motivo de la presentación de su nueva película, ‘Never Let Go’, Halle declaró: “No espero que sean clones de mí, que hagan lo que yo hago. No espero influir realmente en lo que lleguen a ser. Mi trabajo es simplemente dejarles espacio y nutrirles, alimentarles, cuidarles, ofrecerles diferentes oportunidades, pero ellos tienen que decidir por sí mismos”.

En su nueva película, Halle Berry interpreta a una madre que tiene hijos gemelos, y el proyecto sirvió para “reafirmar” lo que la actriz ya sabía de sí misma.

Halle explicó: “Soy bastante protectora. Lucho por ellos. Si hay que luchar por algo para ellos, lo haré. Pero no puedo esperar a que crezcan y tengan su propia vida. No puedo esperar a ver en quién se convertirán y qué harán”.

LEA: “American Idol” le cambió la vida a Jennifer Hudson

Mientras tanto, Halle reveló recientemente que quiere “defender a todas las mujeres” al hablar de salud y envejecimiento.

La galardonada estrella de cine explicó su decisión de abrirse a ciertos temas y asegurarse de que la salud de las mujeres se ponga en “primer plano”.

En declaraciones a ‘Extra’, explicó: “Me defiendo porque necesito respuestas, ¿verdad? Y cuando me defiendo, defiendo a todas las mujeres. Y la salud de las mujeres, especialmente cuando nos adentramos en el camino de la vida por encima de los 40, ha sido tan injusta con nosotras, no se ha investigado tanto, no se ha hecho tanta información, y es hora de que nuestra salud se ponga, ya sabes, en primer plano. Y tenemos que exigirlo”.