Daniel Bisogno da detalles de su estado de salud

Daniel Bisogno envió un mensaje en el que da detalles de su estado de salud durante la transmisión de ayer en en el programa “Ventaneando”.

El presentador indicó que permanece en terapia intensiva y diariamente le realizan ultrasonidos, algo ante lo que, aseguró, los médicos se han mostrado sorprendidos pues muestra una importante mejoría.

“Los doctores se asombran de mi capacidad de mejoría y velocidad para eso, entonces están muy contentos. Ya ahorita estoy esperando que me muevan al cuarto de terapia intermedia”, dijo el presentador.

“Todo ha sido a tiempo porque yo no he parado de prestar atención ni avisar al más leve síntoma, todo está bajo control. Están muy contentos todos y me dijo que ya voy para arriba en este momento y los demás días básicamente es estar aquí por los antibióticos que son intravenosos”, explicó Daniel Bisogno.

Complicaciones tras cirugía

Cabe recordar que hace unos días, su hermano Álex reveló que Daniel Bisogno había estado en terapia intensiva tras ser sometido a un trasplante de hígado.

Álex dijo que Bisogno fue sometido a esta cirugía el 4 de septiembre, se puso mal la noche del jueves, por lo que fue ingresado al nosocomio a revisión.

“Está en terapia intensiva, no porque esté enfermo de gravedad, sino porque se siguen protocolos y porque debe estar bajo supervisión. Simplemente hay una bacteria en su sangre que hay que vigilar y todo apunta a que (hoy) estará otra vez en piso”, dijo Alex en el programa encabezado por Pati Chapoy.