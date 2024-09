Eva Mendes no sabe si alguna vez volverá a actuar.

La actriz de 50 años, que tiene Esmeralda, de nueve años, y Amada, de siete, con su esposo Ryan Gosling, no ha participado en una película desde que protagonizó el debut como director de su cónyuge, ‘Lost River’, en 2014, y siente que se puso un “alto” por lo que se necesitaría un papel realmente “interesante” para regresar a la industria.

Al ser cuestionada por si volvería a Hollywood, Eva dijo al programa ‘Good Morning America’: “No lo sé. Si hay papeles interesantes. Me fui en un momento en el que, hace 10 años, sentí que había hecho todo, ya sabes, solo trabajé con Ryan Gosling. Él es el mejor. Fue un punto tan alto en mi carrera trabajar con él y lo que creamos juntos que yo pensé que era mi momento”.

La actriz de ‘Other Guys’ (2010) insistió recientemente en que para ella era “obvio” retirarse de la actuación para centrarse en la crianza de sus hijas y otras actividades.

En marzo declaró a ‘Today’: “Fue algo obvio. Soy muy afortunada, pensé que podía pasar este tiempo con mis hijas -y sigo trabajando, pero no actuando-, porque la actuación te lleva a otros lugares. Te lleva lejos. Fue casi como un acuerdo no verbal entre Ryan y yo. ‘Él va a trabajar y yo voy a trabajar aquí’”.

Eva admitió anteriormente que estaba cansada de que le ofrecieran “papeles de mier**” antes de tomarse un descanso como actriz.

Al hablar en el podcast ‘Fitzy and Wippa’, dijo: “Me tomé un tiempo libre para estar con las niñas porque eran muy pequeñas, la mayor acaba de cumplir ocho años. Pero también porque me ofrecían papeles de mier** y estaba harta de aceptarlos. Estaba harta. Pensé: ‘sabes qué, no vale la pena’. Si me voy a ir unos meses, mejor hago algo que sea bueno”.