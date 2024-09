David Beckham vivió una experiencia ‘incómoda’ al hacer su serie documental

Para David Beckham, hacer su serie documental fue una experiencia “incómoda”.

El exfutbolista de 49 años estrenó en octubre de 2023 una docu-serie en Netflix titulada ‘Beckham’, pero ha reconocido ahora que le resultó difícil hablar de cosas de las que “nunca había hablado antes”.

Durante una participación en la conferencia anual de la Royal Television Society, David explicó: “Fue realmente difícil. Me llevó mucho tiempo hacerme a la idea de que lo lograría... cuando me retiré, no estaba preparado para hablar de mi carrera y hablar de lo que había pasado durante ese tiempo”.

Tanto David como su esposa Victoria se sentían “nerviosos” por hablar con tanta franqueza de su vida y su carrera en el documental.

El ex jugador del Real Madrid y del Manchester United dijo: “La gente cree que lo sabe todo sobre nosotros, pero en realidad no es así. No dejamos que se abran las puertas de nuestra casa... No voy a mentir, probablemente odié casi todos los momentos... Yo no diría que lo odiaba. Solo diría que fue muy difícil... Volveré atrás y diré que no era odio, pero era muy difícil porque había momentos en los que hablaba de cosas de las que nunca había hablado antes”.

De hecho, David hizo un esfuerzo consciente por evitar ver las imágenes hasta que el documental estuviera editado.

El icono del deporte consideraba importante que el director tuviera el control creativo del proyecto.

Dijo: “No participé en la edición. No vi ningún corte. Vi alguno que otro clip, pero no vi nada. Y dejé que Fisher (Stevens, el director) tuviera el control”.