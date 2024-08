David Beckham asegura que su esposa influye en su estilo al vestir

David Beckham asegura que Victoria Beckham, su esposa, es una “gran influencia” en su estilo.

El as del futbol, que se retiró a los 49 años, rara vez comete un error de moda en estos días, y atribuye a su esposa, diseñadora de moda de 50 años, el asegurarse de que siempre se vea bien.

Así lo declaró David a la revista PEOPLE durante un evento de Bowers and Wilkins celebrado esta semana en Nueva York: “Ella siempre me ha dado confianza en mí mismo, y lo sigue haciendo ahora, incluso después de 27 años. Ella todavía me da esa confianza de, ya sabes, querer tener buen aspecto y querer sentirme bien”.

El ex capitán de Inglaterra confesó que es un “problema” que su otra mitad siempre “se vea estupenda” cuando se le preguntó si la ex Spice Girl influye en su estilo.

ADEMÁS: Los trabajos de Stephanie Cam como modelo profesional antes de ser Miss Honduras Universo 2024

Dijo: “No estoy seguro. Me gusta pensar que sí, pero me atrevo a decir lo contrario. Para ser sincero, siempre está guapa. Es un buen problema, pero es un problema. Ella siempre se ve muy bien. Así que es un trabajo bastante fácil para mí”.

David admitió que no puede salirse con la suya si lleva algo que no le gusta a su mujer: “Ella tiene una gran influencia en mi estilo. Cuando me pongo algo, sé por su reacción si tengo que quitármelo o dejármelo puesto”.

Aunque puede que ella tenga más voz y voto en estos días, David aseveró recientemente que a él le gusta la moda desde mucho antes de conocer a Victoria.

La leyenda del deporte, que firmó un contrato de varios años con Hugo Boss para diseñar una serie de colecciones cápsula y de temporada para la marca, declaró al podcast ‘SmartLess’ el pasado mes de mayo: “Siempre me ha gustado la moda. Cuando tenía ocho años, fui paje en la boda de una amiga de mi madre y me preguntaron si quería llevar traje o leotardos y un par de zapatillas de ballet. Elegí las mallas”.