‘American Idol’ le cambió la vida para siempre a Jennifer Hudson

Jennifer Hudson nunca imaginó que ‘American Idol’ cambiaría su vida de una forma tan dramática.

La cantante, de 43 años, fue finalista de la tercera temporada de la serie de telerrealidad en 2004, y ha admitido que su vida no ha sido la misma desde entonces.

La intérprete de ‘Spotlight’ -que ya ha ganado premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony- dijo a la revista People: “A veces, simplemente no sabes en qué momento estás hasta que miras hacia atrás. Nunca hubiera sabido, o cómo podría haberlo sabido, que hace 20 años, tomar esa decisión de hacer ‘American Idol’ iniciaría un cambio tan grande en mi vida. (No sabía) que eso marcaría mi carrera, que podría sentarme aquí y decir, 20 años después, que sigo aquí en la industria”.

Jennifer lanzó su propio programa de entrevistas en televisión, ‘The Jennifer Hudson Show’ por CBS, en 2022, y la cantante siempre confió en que triunfaría, a pesar de la feroz competencia de sus rivales.

Ya lo había dicho a Variety: “Siempre estoy dispuesta a intentarlo. Nadie puede culparte por ello. Me gusta tener la oportunidad, y voy a centrarme en eso y dejar que el trabajo hable por mí. Un dicho que decía mi abuela: ‘Ya lo entenderás mejor’, ¿sabes? Si basara lo que puedo hacer en los pensamientos, preocupaciones y comentarios de los demás, no estaría aquí sentada. Lo que me gusta decir es: ‘Nadie conoce tu potencial como tú’. Así que eso es ruido exterior. Así es como yo lo llamaría. ¿Qué tiene que ver conmigo y con cómo pienso, y con cuáles son los estándares? Voy a crear mi propio carril”.