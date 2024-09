Hayden Panettiere sufrió agorafobia tras la muerte de su hermano.

La actriz de 35 años perdió a su hermano menor Jansen, de 28 años, en febrero de 2023, y ha revelado ahora que la tragedia le pasó factura física.

Durante una entrevista con la revista People, la intérprete indicó: “Simplemente me hinché. No importaba lo que hiciera o lo que comiera. Sé que el estrés y el cortisol que recorren tu cuerpo pueden hacer eso. Ahora creo que mi cuerpo se estaba protegiendo, protegiéndose del mundo”.

Jansen murió de una cardiopatía no diagnosticada, por lo que Hayden Panettiere está convencida de que su muerte fue la causa de su aumento de peso.

Indicó: “Era mi único hermano y mi trabajo era protegerle. Cuando lo perdí, sentí como si hubiera perdido la mitad de mi alma... Siempre tendré el corazón roto por él, nunca podré superarlo. No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida”.

Los problemas de Hayden fueron en aumento y, en un momento dado, apenas podía salir de casa. La actriz dijo: “No me reconocía a mí misma. Mi agorafobia salió a la luz, algo con lo que luché en el pasado”.

Hayden saltó a la fama cuando era niña, y siempre se ha sentido muy acomplejada por su aspecto.

La estrella de “Heroes” y “Nashville”, que también ha triunfado como cantante, dijo: “Al haber crecido en esta industria, te aterrorizas si no tienes un aspecto decente cuando sales por la puerta. A mí me empezó a pasar a los 16 años, cuando ya estás en una edad en la que no te sientes bien con tu cuerpo cambiante, y desde luego no necesitas que hombres adultos comenten (nuestras) inseguridades”.