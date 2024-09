Florence Pugh cree que Internet puede ser “un lugar muy mezquino”.

La actriz de 28 años es consciente del escrutinio al que se enfrenta, y reconoció que las críticas en la red “nunca la hacen sentir bien”.

La estrella de Hollywood declaró al número de octubre de la revista Vogue británica: “Es muy duro. Internet es un lugar muy mezquino. Es muy doloroso leer a la gente hablando mal de mi confianza o de mi peso. Nunca me hace sentir bien. Lo único que siempre he querido hacer es no venderme nunca como otra persona, vender algo que no sea mi verdadero yo”.

A la pregunta de si siempre ha tenido confianza en su cuerpo, Florence respondió: “No creo que sea confianza esperar gustarle a la gente. Creo que es simplemente que no quiero ser otra persona”.