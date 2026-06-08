John Lithgow rompe récord y gana un Tony a los 80 años

John Lithgow hizo historia en los Premios Tony al convertirse, a los 80 años, en el actor de mayor edad en ganar una categoría competitiva de actuación.

El reconocimiento llegó gracias a su interpretación en la obra Giant, que le valió el premio a mejor actor en una obra de teatro durante la más reciente edición de los galardones que reconocen lo mejor de Broadway.

Con esta victoria, Lithgow supera el récord que ostentaba Roy Dotrice, quien ganó a los 77 años el Tony a mejor actor de reparto en una obra de teatro por A Moon for the Misbegotten en 2000.

Entre los intérpretes de mayor edad que también han sido reconocidos por la Academia de Teatro destacan Dick Latessa, quien obtuvo el premio a mejor actor de reparto en un musical por Hairspray en 2003 a los 73 años, y André De Shields, que igualó esa marca en 2019 gracias a su actuación en Hadestown.

De Shields, quien también cumple 80 años este año, estuvo nuevamente nominado en la categoría de mejor actor de reparto en un musical por su papel de Old Deuteronomy en la reposición de Cats: The Jellicle Ball. Sin embargo, el galardón fue para Ali Louis Bourzgui por The Lost Boys.

El tercer Tony de su carrera

La estatuilla representa el tercer premio Tony en la trayectoria de Lithgow. El actor se impuso en una categoría que también incluía a Nathan Lane, nominado por Muerte de un viajante, así como a Mark Strong (Edipo), Daniel Radcliffe (La genialidad de cada uno) y Will Harrison (Punch).

Durante su discurso de aceptación, Lithgow recordó el inicio de su carrera en Broadway y destacó la importancia del reconocimiento.

"Soy un actor con muchísima suerte. Este es mi tercer premio Tony. El primero lo recibí hace 53 años en mi debut en Broadway, en el estreno estadounidense de una obra inglesa que, por una asombrosa coincidencia, se originó en el Royal Court Theatre de Londres, igual que Giant", expresó.

"Dos Tonys que marcan el inicio y el final de mi carrera, con 53 años de diferencia. En estos años, he trabajado con cientos de artistas teatrales fantásticos. He vivido muchísimos momentos de éxtasis en el escenario, pero tengo que decirles ahora mismo que este momento es sin duda uno de los mejores", agregó.