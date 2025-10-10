Jisoo de Blackpink lanza un dueto junto a Zayn Malik

La cantante Jisoo, del popular grupo de K-Pop femenino Blackpink, lanzó este viernes un ‘single’ junto al artista británico Zayn Malik, exmiembro de la banda One Direction, titulado ‘Eyes Closed’ (ojos cerrados).
El dueto en inglés, que dura exactamente tres minutos, es el primer trabajo de la cantante desde el lanzamiento el pasado febrero de su primer álbum en solitario, ‘Amortage’, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
El tema comienza como una suave balada acompañada de una guitarra acústica y luego pasa a convertirse una pegadiza melodía marcada por la percusión y las voces de ambos cantantes.
El dueto junto a Malik se esperaba desde hace unos días, cuando la cantante publicó una misteriosa fotografía en la que aparecía delante de una figura oscura, que muchos identificaron con el británico.La agencia de Jisoo, Blissoo, describió la canción como “una nueva experiencia”, según Yonhap.
Por su parte, Jisoo, escribió en su cuenta de Instagram este mensaje hoy: “Algo muy especial en lo que hemos estado trabajando finalmente ha salido. Espero que esta canción llegue a muchos corazones.Nunca olvidemos que todo lo que hemos pasado fue para el futuro”.
“Zayn trabajar contigo ha sido realmente especial.Estoy muy agradecida por tu amabilidad y tu increíble voz”.
Zayn Malik es un cantante y compositor inglés nacido en 1993 que alcanzó la fama como miembro de One Direction, grupo que formó tras audicionar en The X Factor en 2010. Dejó la banda en 2015 para iniciar una exitosa carrera en solitario.
Firmó un contrato con RCA Records y lanzó su primer álbum en solitario, Mind of Mine, en 2016, que incluyó su exitoso sencillo “Pillowtalk”. Ha lanzado otros álbumes como Icarus Falls (2018) y Nobody Is Listening (2020), y ha tenido éxito con colaboraciones con artistas como Taylor Swift (“I Don’t Wanna Live Forever”) y Sia (“Dusk Till Dawn”).
Malik fue visto junto a su hija en un concierto de Blackpink en Nueva York en julio, tras lo que publicó una imagen en Instagram dando las gracias al grupo por el espectáculo.
Se espera que con esta nueva colaboración, Malik vuelva de forma definitiva a la música. El video de Ojos cerrados ya contaba con más de cuatro millones de visualizaciones a sólo nueve horas de su lanzamiento.