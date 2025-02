Jessica Alba solicita el divorcio de su esposo Cash Warren

Jessica también ha solicitado la custodia compartida de sus hijos y ha pedido que su nombre legal vuelva a ser Jessica Marie Alba.

Al romper el silencio sobre la separación, la estrella dijo en Instagram el mes pasado: “Estoy orgullosa de cómo hemos crecido como pareja y en nuestro matrimonio en los últimos 20 años. Ahora es el momento de embarcarnos en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos”.

Jessica hizo hincapié en su compromiso con la paternidad compartida en el anuncio, declarando: “Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad y pedimos privacidad en este momento”.

En mayo de 2024, Jessica conmemoró su aniversario de boda y el de Cash con una sentida publicación de Instagram en la que dijo: “Estoy orgullosa de nosotros por haber llegado hasta aquí. No hay un conjunto real de reglas u orientación que pueda prepararte para lo que significa comprometerse con otra persona y elegir ser una familia”.

Y añadió sobre su relación con Cash: “En las buenas y en las malas hemos encontrado continuamente el camino de vuelta el uno al otro y nos hemos elegido mutuamente”.

Conocida por sus papeles en películas como ‘Sin City’ y ‘Cuatro fantásticos’, Jessica cofundó The Honest Company, una marca de bienes de consumo, en 2011.

Cash, hijo del actor Michael Warren, ha producido películas como ‘Crips and Bloods: Made in America’ y ‘In the Blood’.

La decisión de la pareja de separarse marca el final de una relación de casi dos décadas que comenzó en el rodaje de ‘Cuatro Fantásticos’ en 2004, donde Alba y Warren se conocieron por primera vez, y en la que ambos han compartido atisbos de su vida familiar en las redes sociales y durante entrevistas a lo largo de los años.