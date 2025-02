Tras su divorcio con Sacha Baron Cohen, Isla Fisher no está lista para salir con alguien

Isla Fisher “no está preparada para volver” a salir con alguien.

La actriz de 49 años se separó de la estrella de ‘Borat’, Sacha Baron Cohen -con quien tiene a Olive, de 17 años, Elula, de 14, y Montgomery, de nueve- en 2023, después de 13 años de matrimonio, pero admitió que no quiere empezar a buscar el amor de nuevo todavía.

Cuando se le preguntó sobre la idea de volver a salir con alguien, declaró a The Sunday Times: “Eso no está en mi lista de cosas por hacer. No estoy preparada para pensar en nada de eso”.

A finales del año pasado, la estrella de ‘Bridget Jones: Loca por el chico’ recurrió a las redes sociales para expresar su “gratitud” a quienes la rodearon en los meses que siguieron al anuncio de su divorcio de Sacha, de 53 años.

Escribió en Instagram: “Estoy terminando 2024 con gratitud. Por mi familia y viejos amigos que me han apoyado y querido, por los nuevos amigos que han abierto sus corazones y sus casas a mí y a mis hijos y por los que me siguen mandando mensajes para ver cómo estoy. Los quiero a todos y les deseo el más feliz 2025”.