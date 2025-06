Jennifer Garner dice que no le “estresa” envejecer

Madrid, España.

A Jennifer Garner “no le estresa tanto” envejecer.

La actriz de 53 años cree que el único momento en el que se preocuparía más por su aspecto sería si se encontrara con fotos suyas de paparazzi, pero en última instancia no le preocupa que “las cosas cambien” con el tiempo.

Según declaró a Harper’s Bazaar: “Parte del don de ser hija de mi madre es que no he pasado mucho tiempo estresada por mi aspecto físico. No paso mucho tiempo en el espejo. A veces podría pasar más tiempo en el espejo; estoy segura de que he tenido cosas en los dientes o un bulto en el pelo. Así que tiene sus ventajas y sus inconvenientes”.

“Si miras, por ejemplo, los más de 20 años de fotos mías tomadas por los paparazzi, verás imágenes y dirás: ‘Sería mejor que pasaras más tiempo pensando en tu aspecto’. Pero la otra cara de la moneda es que en realidad no me estresa tanto envejecer o que las cosas cambien. Tengo mis momentos, por supuesto, en los que miro el monitor en el trabajo y digo: ‘¿Quién es esa? Ah, ¡soy yo!”.