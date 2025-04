Jennifer Aniston revela que recibió tratamiento clínico para vencer el miedo a volar en avión

La actriz estadounidense Jennifer Aniston relató que logró superar su miedo a volar mediante sesiones de hipnosis, según una entrevista publicada por la revista Travel + Leisure.

En la conversación, Aniston explicó que durante años practicó rituales personales antes de abordar un avión, como tocar el fuselaje con la mano derecha y subir con el pie derecho, con el fin de reducir la ansiedad que sentía al viajar.

Según detalló en esa misma entrevista, el tratamiento le permitió abandonar esas prácticas, que reconoció como supersticiosas, y afrontar los vuelos con mayor tranquilidad.

La actriz indicó que, además de la hipnosis, utiliza ejercicios de respiración, meditación guiada, y se levanta para caminar y estirarse durante los trayectos.

También mencionó un incidente ocurrido en 2019, cuando el avión en el que viajaba rumbo a México por su cumpleaños número 50 tuvo que regresar a Los Ángeles por un fallo mecánico, lo que intensificó su temor a volar.

Tras la publicación de la entrevista, el medio Fox News retomó la información e incorporó la opinión del psicoterapeuta Jonathan Alpert, con sede en Nueva York.

Alpert explicó que, aunque él no utiliza hipnosis en su práctica, algunos colegas han reportado resultados positivos en ciertos casos. No obstante, sostuvo que no se trata de una solución aplicable a todos los pacientes, y que es más eficaz trabajar directamente sobre las causas del miedo mediante técnicas cognitivas y conductuales.