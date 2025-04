Cate Blanchett piensa seriamente en abandonar la actuación

Madrid, España.

Y añadió: "Cuando vas a un programa de entrevistas, o incluso aquí ahora, y ves fragmentos de cosas que has dicho, en cursiva, suenan muy fuerte. Yo no soy esa persona. Tengo más sentido en movimiento; ha pasado mucho tiempo hasta que remotamente me he sentido cómoda con la idea de ser fotografiada".



"Siempre me he sentido en la periferia de las cosas, así que siempre me sorprende pertenecer a algún sitio. Voy con curiosidad a cualquier entorno en el que me encuentre, sin esperar ser aceptada o bienvenida".

Cate admitió recientemente que sólo esperaba que su carrera cinematográfica durara cinco años.

Lo dijo a Business Insider: "La vida útil de las actrices cuando yo empecé era de unos cinco años. Creo que las mujeres productoras tienen más poder. Hay más mujeres en la sala de guionistas, y cuanto más diversa sea la industria a nivel de base, cuando se desarrollan las cosas, más emocionante es para el público".

A principios de este año, la estrella de 'Blue Jasmine' admitió que su carrera en la pantalla le sorprendió desde el principio, ya que supuso que sólo trabajaría en el teatro.

En su intervención en el Festival de Cine de Rotterdam, declaró: "Estaba resignada, felizmente, a una carrera en el teatro. No creía ser esa chica. Había una sensación de que las mujeres tenían una cierta 'vida útil' en la industria del cine y de que cierto tipo de mujeres conseguían desfilar en la pantalla y otras no".