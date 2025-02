Jamie Lee Curtis cumple 26 años de sobriedad

La sobriedad de Jamie Lee Curtis ha “cambiado completamente” su vida.

La actriz de 66 años ha tomado las redes sociales para celebrar sus 26 años de sobriedad, y ha admitido que su decisión de dejar el alcohol le ha cambiado la vida.

La estrella de Hollywood escribió en Instagram: “Hoy hace 26 años entré en mi primera reunión de recuperación. Desde entonces, mi vida ha cambiado por completo. He hecho hermosas, hermosas, amistades, ha ampliado mi vida más allá de la recuperación y me ha dado la vida familiar y la vida creativa que nunca creí posible. A todas las personas con las que he entrado en contacto y que han compartido su experiencia, fuerza y esperanza en relación con el alcoholismo y la drogadicción, les doy las gracias por su valentía y acogida, y a todos los que nos precedieron y a los que nos han seguido, gracias”.

El post de Jamie también mostraba una vista aérea de su barrio de Pacific Palisades, recientemente dañado por los devastadores incendios forestales de Los Ángeles.

La publicación destacaba el lugar donde la estrella de ‘Freaky Friday’ se reunía con la gente cada semana como parte de su recuperación, antes de que los incendios arrasaran el barrio.

Jamie, que ha luchado contra el alcoholismo y la adicción a los analgésicos, continuó: “El pequeño avatar de la foto de la calle está en el lugar exacto en el que me sentaba en mi reunión semanal en Palisades, en una iglesia que ya no existe, en un barrio que ya no existe, pero no bebemos ni consumimos pase lo que pase y esto es una gran pase lo que pase. Sean amables con ustedes mismos. ¡Un día a la vez! Mi mano en la tuya. JLC”.