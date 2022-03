La bailarina hondureña Ónice Flores, también conocida como “Campanita”, participó en un live en el que dejó claro su opinión acerca de volver con una expareja, y sus seguidores interpretaron su respuesta como una confirmación de su separación con el cantante catracho Mr JC el del palabreo.

La también modelo estaba en medio de una conversación con Michael Flores y el cantante JLexis cuando surgió el tema de los ex.

“Yo le dije a Michael que espero que no vuelva con sus ex, porque ex es ex y ex se queda. Con los ex no se juega”, dijo Ónice Flores entre risas.

LEA: ¿Se acabó el amor? Ónice Flores ‘Campanita” y MR JC borran todas sus fotos en redes sociales

Tras pronunciar estas palabras, los jóvenes reprodujeron la canción de Daddy Yankee, Lo que pasó, pasó , y bailaron al ritmo del tema musical.

El extracto del video fue publicado en la cuenta de Instagram del reconocido dominicano Jorge Cordero.