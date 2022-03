Esta mañana, María del Refugio Abarca, mejor conocida como “Cuquita”, Viuda de Chente, difundió un video para corroborar su postura ante el lanzamiento de la bioserie no autorizada del ídolo musical, que se estrena esta noche.

“Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera no estuviera apoyando”, dijo Cuquita en un video.

“Si creen que estoy sola, no estoy sola, si creen que van a abusar de mi, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público, que me apoya y creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, declaró.

Cuquita también utilizó ayer las redes sociales del cantante para difundir un comunicado acusando a Televisa de querer enriquecerse ilícitamente a través del uso de la imagen de su difunto esposo con la transmisión de la bioserie “El Último Rey: El Hijo del Pueblo”.