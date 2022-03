“The Power of the Dog” arrasa en los premios Critics Choice

“The Power of The Dog” dejó clara su posición de favorita para los Óscar tras ganar el galardón a la mejor película en los premios Critics Choice de EE.UU., apenas horas después de hacer lo mismo en los británicos BAFTA .

Will Smith sumó aún más puntos para el Óscar al hacerse con el premio a mejor actor protagonista por “King Richard” y Jessica Chastain redobló sus posibilidades al vencer como mejor actriz por “The Eyes of Tammy Faye”.

DeBose, que ha ganado en los BAFTA, los SAG Awards y los Globos de Oro, recogió el premio desde Londres y dedicó unas palabras a Moreno, a quien agradeció “que haya abierto el camino” a otras actrices latinas.

Por su parte, Troy Kotsur venció como mejor actor de reparto por “CODA”, una película que cuenta con una mayoría de actores sordomudos.

La británica “Belfast” se hizo con el galardón al mejor reparto y uno de sus protagonistas, Jude Hill, de 11 años, protagonizó uno de los momentos más entrañables de la ceremonia al recoger el premio al mejor actor joven.

Finalmente, la japonesa “Drive My Car” ganó en la categoría internacional y “The Mitchells vs. the Machines” en animación.