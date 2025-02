Imelda Tuñón publica los resultados de sus pruebas toxicológicas

Cabe señalar, que Maribel Guardia aseguró que en tres ocasiones intentó acercarse a Imelda para ofrecerle su apoyo, incluso se comprometió a cubrir los gastos de su ingreso a un centro de rehabilitación. Sin embargo, la joven no solo rechazó la propuesta, sino que también negó tener algún problema.

La joven compartió su prueba toxicológica en la que queda claro que su resultado negativo a varias sustancias.

“Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas. @maribelguardia hasta cuándo vas a parar?? No permitas que se sigan generando huellas permanentes en mi hijo! Ya están las pruebas con las autoridades que pedías (toxicológicas y periciales psicológicas). Ahora cumple tu palabra y devuélveme a mi bebé!”, compartió Imelda Tuñón en su cuenta de Instagram.