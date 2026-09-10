Hijo de Pamela Anderson, Brandon Lee, se compromete en matrimonio

Estados Unidos. Brandon Thomas Lee, el hijo mayor de Pamela Anderson y Tommy Lee, ya está oficialmente comprometido.
Brandon, de 30 años, se comprometió con Katarina Demetriades, de 22, según anunció la pareja a través de una publicación conjunta en Instagram. Brandon le propuso matrimonio el 29 de agosto.
La pareja compartió fotos románticas de ambos en una publicación conjunta de Instagram, acompañadas del mensaje: "Conozcan a mi prometido 29/08/2026".
Brandon y Demetriades se comprometieron durante un viaje a Indonesia, según informó la revista People. De acuerdo con el medio, planean casarse a finales de 2027.
Ambos comenzaron a salir en 2025 tras años de amistad y han mantenido su relación en gran medida en privado.
Brandon trabaja como productor, mientras que Demetriades estudia Filosofía en la Universidad de Nueva York, además de dedicarse al modelaje y a ser influencer.
Brandon es el hijo mayor de Pamela Anderson, de 59 años, y Tommy Lee, de 63. La estrella de "Baywatch" y el baterista de Mötley Crüe también tienen otro hijo, Dylan, de 28 años.
Es bien sabido que Anderson y Tommy se casaron apenas cuatro días después de conocerse en febrero de 1995. Tras un matrimonio tumultuoso, se separaron definitivamente en 2008.
Brandon mantiene una relación muy estrecha con su madre; ha trabajado como productor en proyectos de ella —como "Pamela’s Garden of Eden", "Pamela, A Love Story", "Pamela’s Cooking with Love" y "The Last Showgirl"— a través de la compañía productora de ambos, And-Her-Sons Productions, de la que también forma parte Dylan.
Recibió una nominación al Emmy en la categoría de mejor documental o especial de no ficción por el documental de 2023 "Pamela, A Love Story".
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