Hijo de Pamela Anderson, Brandon Lee, se compromete en matrimonio

Estados Unidos. Brandon Thomas Lee, el hijo mayor de Pamela Anderson y Tommy Lee, ya está oficialmente comprometido.

Brandon, de 30 años, se comprometió con Katarina Demetriades, de 22, según anunció la pareja a través de una publicación conjunta en Instagram. Brandon le propuso matrimonio el 29 de agosto.

La pareja compartió fotos románticas de ambos en una publicación conjunta de Instagram, acompañadas del mensaje: "Conozcan a mi prometido 29/08/2026".

Brandon y Demetriades se comprometieron durante un viaje a Indonesia, según informó la revista People. De acuerdo con el medio, planean casarse a finales de 2027.

Ambos comenzaron a salir en 2025 tras años de amistad y han mantenido su relación en gran medida en privado.

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Brandon trabaja como productor, mientras que Demetriades estudia Filosofía en la Universidad de Nueva York, además de dedicarse al modelaje y a ser influencer.