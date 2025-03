Hija de Joan Sebastian acusa a sus hermanos de no entregarle su herencia

Juliana Figueroa, una de las hijas menores del difunto cantautor mexicanoJuan Sebastián, reveló recientemente que, a pesar de que se había afirmado que la situación legal con sus hermanos estaba casi solucionada, en los 10 años transcurridos desde el fallecimiento de su padre, no ha obtenido un solo peso de lo que legalmente le pertenece.

Mediante las redes sociales, la chica de 23 años rompió el silencio y no solo mostró documentos que confirman la repartición de la fortuna de su padre; sino que también tildó de “avariciosos” a sus hermanos, ya que sostiene que no han cumplido con este pacto.

Con una serie de mensajes, capturas de pantalla y documentos que difundió en su cuenta de Instagram, Juliana sostiene que durante años,José Manuel Figueroa, Zarelea Figueroa, el difuntoJulián Figueroa, y Claudia Alina, expareja del cantante, se autootorgaron una suma de dinero, propiedades y diversos bienes materiales de la extensa fortuna de su padre; sin embargo, a pesar de su intento, a ella no le han dado nada.

“Años de no querer involucrarme y no manifestar nada por mi propia salud mental, pero ya fue bastante. “Aquí se muestra la suma de dinero que se ha hurtado y ojo que no se muestra mi nombre ya que a mí ni un peso se me ha otorgado”, redactó junto a un excel en el que indicó su nombre.

En las imágenes que publicó, Juliana de 22 años reveladas que desde noviembre de 2016, Marcelia Figueroa y D'Yave Figueroa habrían obtenido más de 2 mil 400 dólares en concepto de manutención.

“Desde mis 12 años, se me negó la manutención, pero bien que cada mes la recibían ellas y su madre, ya que en ese entonces eran menores de edad, por lo que son representadas por ella, su madre”, manifestó.

“La verdad esto a mi me da mucha vergüenza pero aprendí el cerro, ahora que se queme. No sé qué tienen en contra de mí, si yo no les he hecho nada. Vivo en paz y tranquilidad en mi mundo, y se sabe”.

Además, la joven expresó que tanto lo mucho como lo poco que ha obtenido durante su vida es atribuible a su madre, ya que ni siquiera cuando era menor de edad le proporcionaron lapensión alimentaria que le correspondía. Incluso, se expresó con pena que todo lo que su padre trabajó y creó para sus hijos, solo unos pocos lo están disfrutando.

“Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todos sus hijos y que salgan tan avariciosos. Tal parece que mis hermanos creen que solo ellos son merecedores del dinero y trabajo de mi padre”.

Juliana le mandó un mensaje a su hermano mayor, José Manuel, y pese a que garantizó que no tiene rencor hacia nadie, también solicitó justicia:

“José Manuel tiene casi 50 años y estar peleando por algo que él fue el que más disfrutó a mi padre en vida. Yo no odio a nadie y estoy con que se haga justicia para todos, pero que nos toque por igual”.